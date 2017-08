Europa-League-Playoffs : AC Mailand und Salzburg vor Einzug in Gruppenphase

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone Arveda 1 von 1

Der 18-malige italienische Meister entschied das Playoff-Hinspiel gegen Skendija Tetovo mit 6:0 (3:0) für sich. Calhanoglu stand in der Startelf und wurde in der 60. Minute ausgewechselt. Milan will mit Neuzugängen wie Calhanoglu oder Leonardo Bonucci (von Juventus Turin) nach über drei Jahren die Rückkehr in den internationalen Wettbewerb schaffen.

Salzburg gewann nach dem Scheitern in der Qualifikation zur Champions League in Rumänien bei Viitorul Constanta 3:1 (3:1). Auch der frühere deutsche Nationalspieler Heiko Westermann mit Austria Wien und Wayne Rooney mit dem FC Everton haben gute Chancen auf ein Weiterkommen.

In der vom deutschen Schiedsrichter Deniz Aytekin geleiteten Partie setzte sich Austria bei NK Osijek mit 2:1 (1:1) durch. Everton feierte gegen Hajduk Split einen 2:0 (2:0)-Erfolg. Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt.

Der Vorjahresfinalist Ajax Amsterdam dagegen verlor gegen Rosenborg Trondheim 0:1 (0:0). Freiburg-Bezwinger NK Domzale kam gegen Olympique Marseille nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der slowenische Außenseiter hatte sich in der dritten Runde der Qualifikation überraschend gegen den Bundesliga-Siebten der vergangenen Saison durchgesetzt.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 23:01 Uhr