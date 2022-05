Europa League : Erwartungen nicht erfüllt: Kritik an EL-Finale in Sevilla

Eintracht Frankfurt, die Glasgow Rangers und die Fanorganisation „Football Supporters Europe“ (FSE) haben erneut Kritik an der Organisation rund um das Finale der Europa League geübt.

„Die organisatorischen Schwachstellen im Vorfeld hätten unweigerlich zu weiteren schwerwiegenden Problemen in dieser Nacht führen können, die nur dank der Besonnenheit und dem gegenseitigen Respekt beider Fanlager vermieden werden konnten“, heißt es in einer Mitteilung zum Endspiel in Sevilla am 18. Mai. Als Kritikpunkte werden ein gravierender Mangel ...

