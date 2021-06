WM-Qualifikation : Erstes Heimspiel für Bundestrainer Flick in Stuttgart

Hansi Flick bestreitet sein erstes Heimspiel als Bundestrainer in Stuttgart.

Stuttgart | Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird das WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Armenien am 5. September in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden. Die Partie liegt zwischen den beiden Auswärtsspielen gegen Liechtenstein am 2. September und auf Island am 8. September. Der ehemalige Bayern-Erfolgscoach Flick übernimmt nach...

