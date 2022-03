Fussball : Erster gegen Dritter

Sie stehen beide ganz weit oben in der Tabelle. An diesem Samstag spielen in der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen und der FC Bayern München gegeneinander. Die Bayern sind schon eine Weile auf dem ersten Platz. Leverkusen steht auf Platz drei. Das Hinspiel gewannen die Münchner überzeugend. Gelingt Leverkusen die Revanche?

Der Trainer von Leverkusen glaubt an sein Team. „Wir freuen uns, gegen die Besten zu spielen“, sagte er vor dem Spiel. Beide Mannschaften sind bekannt für ihren starken Angriff. Auch der Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann, erwartet ein spannendes Spiel. Sollte sein Team gegen Leverkusen gewinnen, könnte die Aufholjagd zum Titelgewinn für die and...

