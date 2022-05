DFB-Pokalfinale : Entmüdungsbecken, dann Hollywood: Schult will fünftes Double

Mit dem Entmüdungsbecken im Kölner Stadion verbindet Torhüterin Almuth Schult gute Erinnerungen. Nun will sie mit dem VfL Wolfsburg erneut den Gewinn des DFB-Pokals feiern.

Zum vorerst letzten Mal will Almuth Schult an diesem Samstag ihre berühmt-berüchtigten „Humba“-Gesänge anstimmen. Doch nach dem DFB-Pokal-Finale mit dem VfL Wolfsburg gegen Turbine Potsdam (16.45 Uhr/ARD) wird die Nationaltorhütern ihre Sachen packen, um zunächst zur Europameisterschaft in England zu reisen und dann zu ihrem neuen Verein Angel City FC ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.