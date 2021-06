Fußball-EM : England-Coach Southgate vertraut Kane: „Wichtigster Spieler“

Englands Trainer Gareth Southgate hat seinem bei der Fußball-Europameisterschaft bislang enttäuschenden Kapitän Harry Kane das Vertrauen ausgesprochen.

London | Der Stürmerstar der Three Lions wird auch im abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Magenta TV) gegen Tschechien in der Startelf stehen. Das bestätigte Southgate in einem Interview des Senders ITV. „Er ist enorm wichtig. Nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch im Aufbauspiel und bei vielen anderen Dingen, die er einbringt“, sagte der 5...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.