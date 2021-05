Entscheidung über Zukunft : Ende der erfolgreichen Mission von BVB-Coach Terzic

Welch ein Endspurt! Mit großem Geschick und viel Emotionen hat Edin Terzic den BVB noch in die Champions League und zum ersten Titel seit 2017 geführt. Ist solch ein Trainertalent nicht zu gut für die Rolle als Assistent?

Dortmund | Edin Terzic wirkte wunschlos glücklich. Am Ende seiner erfolgreichen Mission als Cheftrainer von Borussia Dortmund schien alle Last von ihm abzufallen. „Wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben“, kommentierte der 38 Jahre alte Fußball-Lehrer nach dem 3:1 (1:0) über Bayer Leverkusen den beachtlichen Endspurt seines Teams mit sieben Bundesliga...

