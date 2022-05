Sportdirektor : Emotionaler Abschied von BVB-Legende Zorc

Die Fans von Borussia Dortmund haben Michael Zorc nach insgesamt 44 Jahren beim Revierclub einen emotionalen Abschied beschert. Bei seiner offiziellen Verabschiedung vor dem Spiel am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC gab es für den 59 Jahre alte Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten Ovationen von den Rängen. Zudem war eine Choreographie auf der Südtribüne mit dem Schriftzug Zorc zu sehen. Der mit 572 Pflichtspieleinsätzen unangefochtene Rekordspieler der Borussia tritt am Ende dieser Saison seinen Ruhestand an. Nachfolger wird der bisherige Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Auch für Torjäger Erling Haaland verlie...

