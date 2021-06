Protest gegen Ungarn-Politik : EM-Stadion in Regenbogenfarben? OB schreibt Brief an UEFA

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will den europäischen Fußballverband UEFA in einem Brief zum Regenbogen-Protest gegen die homofeindliche Politik von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban auffordern.

München | „Der OB wird bereits morgen einen Brief an die UEFA schreiben“, sagte seine Sprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der Münchner Stadtrat hatte zuvor fraktionsübergreifend gefordert, die EM-Arena für das Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. „Die Landeshauptstadt bekennt sich zu Vielfalt, Toleranz und ec...

