Sieg im Elfmeterschießen : EM-Krönung für Italien: Finalsieg zerstört Englands Träume

England wollte 55 Jahre ohne Titel beenden, Italien ein begeisterndes Turnier krönen. Die Erwartungen an das Finale dieser außergewöhnlichen Fußball-EM waren gigantisch. Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen.

London | Italiens Titel-Helden stürmten auf ihren Elfmeter-Giganten Gianluigi Donnarumma, Trainer Roberto Mancini vergoss Freudentränen in den Armen von Delegations-Chef Gianluca Vialli. Nach einem Strafstoß-Drama in Wembley gegen England versetzten die Azzurri den Fußball-Tempel in Schockstarre und feierten mit ihren Fans den zweiten EM-Titel nach 1968. ...

