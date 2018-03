MLS : Einwechsler Zlatan Ibrahimovic führt Galaxy zum Derbysieg

Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat mit einem Doppelpack im ersten Spiel für Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen MLS einen Derbysieg gefeiert.

von dpa

31. März 2018, 23:29 Uhr

Im Spiel gegen den Lokalrivalen Los Angeles FC konnten sich die Galaxy nach einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit mit 4:3 (0:2) durchsetzen.

LAFC Stürmer Carlos Vela brachte seine Mannschaft bereits in der fünften Spielminute in Führung. Der 29-jährige Mexikaner (26.) erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 für die Gäste. Galaxy-Verteidiger Daniel Steres (48.) vergrößerte kurz nach dem Wiederanpfiff mit einem Eigentor den Rückstand auf 0:3. Den Start zur Aufholjagd lieferte Sebastian Lletget (61.) mit seinem Anschlusstreffer zum 1:3.

Ibrahimovic, der am Freitag seine erste Trainingseinheit in Los Angeles absolvierte, wurde in der 71. Minute eingewechselt. Nur zwei Minuten später verkürzte Chris Pontius auf 2:3 aus Sicht der Galaxy. Ibrahimovic (77./90.) vollendete sein Comeback mit einem Doppelpack innerhalb der letzten 13 Minuten. Galaxy liegt nach dem zweiten Saisonsieg mit aktuell sieben Punkten an der Spitze der Western Conference.