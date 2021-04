Bundesliga : Eintracht-Training ohne Younes und Hinteregger

Ohne Amin Younes und Martin Hinteregger hat Eintracht Frankfurt die Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg aufgenommen.

Frankfurt am Main | Nationalspieler Younes hatte beim Sieg in Dortmund einen Schlag abbekommen und trainierte am Dienstag individuell. Sein Einsatz in der Partie zwischen den beiden Champions-League-Anwärtern am 10. April (15.30 Uhr/Sky) soll aber nicht gefährdet sein. Der österreichische Abwehrspieler Hinteregger musste wegen seiner Oberschenkelprobleme erneut zu ein...

