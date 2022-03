Weltmeister von 1974 : Eintracht-Legende Jürgen Grabowski gestorben

Die Frankfurter Fußball-Legende Jürgen Grabowski ist tot. Zusammen mit seinem Eintracht-Kollegen Bernd Hölzenbein gehörte er zum Weltmeister-Team von 1974.

Eintracht Frankfurt und der deutsche Fußball trauern um einen Weltmeister von 1974: Jürgen Grabowski ist im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Wiesbaden gestorben. Dies bestätigte seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die Mediengruppe VRM berichtet. Grabowski bestritt 44 Länderspiele für den DFB und 441 Begegnungen in der Bu...

