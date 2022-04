Europa League : Eintracht glänzt gegen Barcelona - Leipzig-Chance „50:50“

Das Remis gegen den FC Barcelona lässt Eintracht Frankfurt alle Chancen für das Rückspiel. Ähnlich sieht es bei RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo aus.

Am Ende eines begeisternden Fußball-Abends richtete Oliver Glasner voller Stolz und Zuversicht eine Kampfansage an den großen FC Barcelona. „Bisher waren wir in Europa auswärts fast einen Tick besser als zuhause. Wir werden mit der Überzeugung nach Barcelona gehen, dass wir dort gewinnen können“, verkündete der Trainer von Eintracht Frankfurt kurz vor ...

