Bobic-Nachfolger : Eintracht Frankfurt verpflichtet Krösche als Sportvorstand

Eintracht Frankfurt hat Markus Krösche als neuen Sportvorstand und Nachfolger von Fredi Bobic verpflichtet.

Frankfurt am Main | Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der Aufsichtsrat der Eintracht hatte sich am 30. April einstimmig für die Berufung des 40 Jahre alten Krösche ausgesprochen, der seinen Vertrag als Sportdirektor bei RB Leipzig vorzeitig aufgelöst hatte. Er beginnt seine Arbeit beim Champions-League-Anwärter in F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.