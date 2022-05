3. Liga : Eintracht Braunschweig steigt in die 2. Bundesliga auf

Eintracht Braunschweig kehrt in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Die Niedersachsen profitierten am Sonntag von der 0:2-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern bei Viktoria Köln und können am letzten Spieltag nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz der 3. Liga verdrängt werden.

