Bundesliga : Eintracht befördert Chefscout Manga zum Profi-Direktor

Eintracht Frankfurt hat Chefscout Ben Manga befördert und mit einem langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2026 ausgestattet.

Frankfurt am Main | Der 47-Jährige wird beim hessischen Bundesligisten künftig zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Direktor Profifußball und Kadermanager fungieren, teilte der Verein mit. Der seit 2016 für die Frankfurter tätige Manga tritt die Nachfolge von Sportdirektor Bruno Hübner an, der am Saisonende ausscheidet. Die Vertragsverlängerung mit Manga sei „e...

