Hertha BSC und Union Berlin : Eine Stadt, zwei Fußball-Vereine

In der Hauptstadt Berlin haben Fußball-Fans zwar die Wahl zwischen zwei Bundesliga-Vereinen. Doch weder Union Berlin noch Hertha BSC sorgen gerade für Begeisterung mit ihren Ergebnissen.

Vor dem 24. Spieltag sieht es so aus: Union steht auf dem 9. Tabellenplatz, Hertha sogar nur auf Platz 15. Das ist nah dran an der Abstiegszone. Am Samstag tritt die Mannschaft gegen den Tabellensechsten SC Freiburg an. Für Union lief es in dieser Saison auch schon mal viel besser. Die Mannschaft stand zeitweise auf Platz vier der Tabelle. Nun aber ist...

