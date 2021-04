Super League : Eigentümer des FC Liverpool entschuldigt sich bei Fans

Der US-Geschäftsmann und Eigentümer des englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool, John W.

Liverpool | Henry, hat sich für die Teilnahme an Plänen zu einer Super League entschuldigt. „Ich möchte mich bei allen Fans des FC Liverpool für die entstandenen Brüche in den vergangenen 48 Stunden entschuldigen“, sagte er in einem auf Twitter verbreiteten zweieinhalb Minuten langen Video. Es sei klar gewesen, dass das Projekt nie ohne die Unterstützung der F...

