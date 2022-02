Fussball : Eichner sieht im Pokal „Lebenschance“ für seine Spieler

Das Unentschieden gegen den FC Schalke 04 ist für den Karlsruher SC ein durchaus erfolgreicher Start in eine interessante Woche. Wenn die Badener nun die erste von zwei Aufgaben in Hamburg gewinnen, könnte der Fußball-Zweitligist sorgenfreier in die Zukunft blicken.

Der Karlsruher SC könnte in der kommenden Woche erstmals seit langem wieder Vereinsgeschichte schreiben. Denn ein Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV würde nicht nur rund zwei Millionen Euro zusätzlich in die Kassen spülen. Erstmals seit 1997 könnte der badische Fußball-Zweitligist wieder im Halbfinale ste...

