Bundesliga Österreich : Ehemaliger Bundesligacoach Dutt übernimmt Wolfsberger AC

Der ehemalige DFB-Sportdirektor Robin Dutt hat wieder einen Job als Trainer.

Gries | Der 56-Jährige wird erstmals im Ausland arbeiten und übernimmt für die kommende Saison den Wolfsberger AC in Österreichs Erster Liga. „Robin Dutt war von Anfang an der Favorit auf den Trainerposten. Wir führten in der Vergangenheit viele gute und produktive Gespräche, die auf hoher gegenseitiger Wertschätzung basierten. Mit seiner großen Erfahrung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.