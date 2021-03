Dritter Kreuzbandriss : Ehemalige Europameisterin Lena Lotzen beendet Karriere

Die ehemalige Fußball-Europameisterin Lena Lotzen hat nach dem dritten Kreuzbandriss ihre Karriere beendet.

Köln | „Ich bin traurig. Aber in mir ist in den vergangenen Monaten die Entscheidung gereift, dass ich an meine Gesundheit denken muss“, sagte die 27-Jährige, die sich vor ihrem Wechsel im vergangenen Sommer zum Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln die Verletzung zugezogen hatte. Lotzen wurde mit den DFB-Frauen 2013 Europameister. Zudem gewann sie mit dem F...

