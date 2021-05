32. Spieltag : Duda wie einst Beckham: Bitterer Nackenschlag für Köln

Bitterer Nackenschlag statt Befreiungsschlag: Der 1. FC Köln torkelt unter anderem wegen eines Elfmeter-Ausrutschers a la David Beckham und einem nicht gegebenen Treffer seinem siebten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen.

Köln | Bis in die Nachspielzeit hatten rund 200 Fans hinter dem leeren Stadion den 1. FC Köln angetrieben, nach dem Schlusspfiff herrschte komplette Stille, aus den Boxen säuselte der Song „Leck ens am Arsch„. Das 1:4 (0:2) gegen den SC Freiburg fühlte sich beim 1. FC Köln schon ganz schwer nach dem siebten Abstieg an. „Das Ergebnis ist scheiße“, sagte Ka...

