DFB-Hilfe für Chinas Nachwuchs : Drittligist Großaspach gewinnt Test gegen Chinas U20

Der von RB Leipzig ausgeliehene Pole traf in der 89. Minute zum verdienten Sieg für die klar überlegenen Gastgeber. Chinas Nachwuchs soll nach einem Plan des Deutschen Fußball-Bundes in der kommenden Saison als Gastmannschaft in der Regionalliga Südwest mitspielen, um Spielpraxis für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu sammeln.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 21:38 Uhr