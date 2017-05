Tuchel-Zukunft weiter offen : Dortmund feiert Pokal-Party

Borussia Dortmund feiert ausgiebig das Happy End einer schwierigen Saison. Doch schon in den nächsten Tagen werden den BVB die Probleme wieder einholen. Was wird aus Trainer Tuchel, und was aus Torjäger Aubameyang?