Wolfsburgerinnen : Doorsoun und Schult wieder in Frauen-Nationalmannschaft

Nach langer Verletzungspause kehrt Sara Doorsoun in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Frankfurt am Main | Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte die Abwehrspielerin des VfL Wolfsburg für die ersten beiden Länderspiele des Jahres am 21. Februar in Aachen gegen Belgien und am 24. Februar in Venlo gegen die Niederlande. Erstmals erhielt Torfrau St...

