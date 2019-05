Kolumne von Gerhard Delling : Die Kehrseite des spannenden Bundesliga-Finales

Die Bayern-Dominianz bröckelt. Profitiert hat davon kaum ein Ligarivale.

von Gerhard Delling

18. Mai 2019, 14:50 Uhr

Die gute Nachricht: Das Meisterschaftsrennen in der Fußball-Bundesliga wird erst heute entschieden, am letzten Spieltag. Das hat es lange nicht gegeben (zuletzt vor zehn Jahren, damals holte Wolfsburg den Titel). Spannung bis zum Schluss. Bayern München oder Borussia Dortmund?

Dass diese Frage auch jetzt noch gestellt werden kann, deutet zugleich aber eine Kehrseite an: Denn der uneingeschränkte Topclub Deutschlands der vergangenen Jahre – der einzige, der verlässlich der internationalen Konkurrenz auf hohem Niveau Paroli bieten konnte – ist „in die Jahre“ gekommen, ist grenzüberschreitend eben nicht mehr ganz so top. Das ist bitter für das bajuwarische Selbstverständnis und persönlich schwierig für Niko Kovac.

Der Trainer wirkte auf der letzten Pressekonferenz vor dem heutigen Showdown nicht nur nachdenklich, sondern ziemlich angefasst. Die Saison sei „sehr aufschlussreich und sehr lehrreich“ gewesen. Er habe vieles mitbekommen, „aber auch gemerkt, wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben“. Was sich anfangs nach selbstkritischer Analyse anhörte, war am Ende aber eher die nicht ganz unberechtigte Kritik am Umgang miteinander. „Wir müssen einfach mal lernen, dass unsere Welt besser werden muss. Man kann kritisch sein, aber alles muss ein gewisses Niveau haben.“

Kovac spaltet

Solch mahnende Worte sind in Zeiten wie diesen nie fehl am Platz. Sie können aber nicht davon ablenken, dass seinem Team das fußballerische Niveau der Vorjahre abhanden gekommen ist und dass Kovac dazu auch seinen Teil beigetragen hat. Ein Verein wie der FC Bayern ist nicht unbedingt der richtige, um zu lernen. Aber das musste Kovac. Er musste lernen, dass es manchmal wichtig ist, nicht nur auf die vermeintlich leistungsstärksten Akteure zu setzen, sondern auf die, die eine Relevanz für die Gruppe haben.

Er hätte wissen müssen, dass er sich auf Ribery, Robben, Hummels und Co. verlassen kann und diese Spieler nicht Woche für Woche infrage stellen dürfen. So ist den Bayern zum Teil ihr „Mia san Mia“ abhanden gekommen, über das sich andere gern lustig machten – weil sie es gefürchtet haben. Kovac spaltet selbst die Führungsriege um Rummenigge und Hoeneß. Insofern kann man schon jetzt sagen, dass es eine verlustreiche Saison für den Rekordmeister war, deren Debit nur noch durch Meistertitel und Pokalsieg kaschiert werden kann.

Profitiert hat davon kaum ein Ligarivale. Die Dortmunder hatten (haben) die große Chance. Sie spielten phasenweise berauschend, werden vermutlich heute am frühen Abend aber doch eher desillusioniert dastehen. Bleibt zu hoffen, dass sie ihre Lehren für die Zukunft ziehen. Denn diese Mannschaft hat in jedem Fall Potenzial für höhere Weihen.

Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für shz.de das aktuelle Sportgeschehen.