Überblick : Die Fußball-Woche: Israel-Test, WM-Tickets, Königsklasse

Vor dem Saison-Endspurt wartet noch einmal eine Länderspiel-Pause. Die DFB-Auswahl bestreitet zwei Testspiele, andere Teams kämpfen noch um WM-Tickets.

Die deutsche Nationalmannschaft startet ins WM-Jahr. Am Samstag trifft die Auswahl von Hansi Flick in Sinsheim auf Israel. Es ist der erste Test für die Endrunde in Katar. Andere Teams wie Italien und Portugal müssen noch in den Playoffs um ihren Startplatz kämpfen. Für die deutsche U21 geht es um das EM-Ticket. Nationalmannschaft: Hansi Flick legt los...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.