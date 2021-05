Saison 2020/21 : Die Entscheidungen am letzten Bundesliga-Spieltag

Für reichlich Spannung vor allem im Abstiegskampf ist vor dem letzten Bundesliga-Spieltag an diesem Samstag gesorgt. Doch nicht nur die Frage, wer Schalke in die 2. Liga folgt, ist noch offen. Vieles ist allerdings auch schon geklärt.

Frankfurt am Main | Einen trifft es, einer darf noch hoffen, einer ist gerettet: Zwischen dem 1. FC Köln, Werder Bremen und Arminia Bielefeld entscheidet sich an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) der zweite Absteiger dieser Saison in der Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag geht es auch noch um einen Platz in der Conference League. Robert Lewandowski könnte alleiniger...

