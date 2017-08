Pokalspiel gegen Hertha : Nach Randale: Rostock entzieht Fanszene Arbeitskarten

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Der Verein entzieht der aktiven Fanszene sämtliche Arbeitskarten und Durchfahrtsbescheinigungen für den Bereich der Südtribüne und entfernt einen Fancontainer hinter der Fantribüne, wie der Fußball-Drittligist mitteilte.

Zudem regelt der Club einen Teil seines Sicherheitskonzeptes neu. Man habe festgestellt, «dass das Konzept der Fanordner auf der Südtribüne derzeit nicht ausreichend funktioniert», heißt es in der Mitteilung. Daher werde in Zukunft auch in diesem Bereich des Stadions der reguläre Ordnungsdienst eingesetzt.

Bei der Pokalpartie hatten Rostocker Anhänger ein großes Banner der Berliner Fans im Stadion verbrannt. Der Chef der Rostocker Polizeiinspektion Michael Ebert hatte daraufhin gesagt, es liege «die Vermutung nahe, dass das Banner über vereinseigene Strukturen und mit Wissen von Vereinsoffiziellen ins Stadion gelangen konnte».

Mitteilung Hansa Rostock

von dpa

erstellt am 16.Aug.2017 | 22:30 Uhr