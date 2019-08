KFC Uerdingen : Großkreutz fiebert Duell mit BVB entgegen

Kevin Großkreutz kann das Duell mit seinem Herzensclub Borussia Dortmund kaum erwarten.

von dpa

07. August 2019, 14:28 Uhr

«Es ist ja kein Geheimnis, dass das für mich ein großes Spiel ist. Ich kann es kaum abwarten», sagte der frühere BVB-Profi und Nationalspieler vor dem Erstrunden-Pokalspiel seines heutigen Clubs KFC Uerdingen. Die Partie gegen Dortmund am Freitag(20.45 Uhr/Sky/Sport1) in der Düsseldorfer Arena, wo die Krefelder in dieser Saison ihre Heimspiele austragen, hat für den gebürtigen Dortmunder einen ganz besonderen Reiz.

«Das ist kein normales Spiel für mich. Ich habe 200 Karten organisiert und eigentlich einen eigenen Block im Stadion», sagte der 31-Jährige. Um seine Teilnahme an der Partie musste Großkreutz kurzfristig bangen: Das DFB-Sportgericht sperrte den Abwehrspieler wegen krass sportwidrigen Verhaltens im Drittligaspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach für mindestens vier Punktspiele. Im Pokal ist er aber spielberechtigt.