DFB-Pokal : Eintracht-Fans protestieren gegen DFB und DFL

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben vor dem Beginn des Viertelfinalspiels im DFB-Pokal gegen Werder Bremen mit Spruchbändern friedlich gegen den Deutschen Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga protestiert.

04. März 2020, 21:05 Uhr

«Unser Fußball durch euch verkauft, euer Dialog nur Schall und Rauch» oder «Die Funktionäre sind das hässliche Gesicht des Fußballs, nicht die Fans», war auf den Bannern in der Fankurve des hessischen Bundesligisten zu lesen.

In Anlehnung an die jüngsten Vorfälle am vergangenen Wochenende, als mehrere Bundesligaspiele wegen des Fanprotestes gegen die Kollektivstrafen unterbrochen werden mussten, gab es aber auch ein an Eintracht-Trainer Adi Hütter adressiertes Plakat mit dem humorvollen Spruch: «Adi, meld' dich, wenn du 'ne Spielunterbrechung brauchst.»