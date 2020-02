DFB-Integrationsbeauftragter : Cacau lost Pokal-Viertelfinale aus

Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Nationalspieler Cacau lost am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) das Viertelfinale des DFB-Pokals aus. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius.

Avatar_shz von dpa

05. Februar 2020, 19:01 Uhr

Die acht Vereine wird Cacau, der inzwischen als Integrationsbeauftragter beim Deutschen Fußball-Bund tätig ist, aus einem Topf ziehen. Clubs aus der 3. Liga abwärts bekommen bei Duellen gegen Vereine aus den ersten beiden Bundesligen immer das Heimrecht zugesprochen. Bei einem direkten Aufeinandertreffen zweier Amateurmannschaften spielt das erstgezogene Team im eigenen Stadion.

Die Viertelfinals werden am 3. und 4. März ausgetragen. Das Finale steigt am 23. Mai in Berlin.