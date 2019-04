DFB-Pokal : Bremen bangt vor Halbfinale gegen Bayern um Kapitän Kruse

Werder Bremen bangt vor dem Halbfinalspiel im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen den FC Bayern München um den Einsatz von Kapitän Max Kruse.

von dpa

21. April 2019, 14:03 Uhr

Der 31 Jahre alte Torjäger zog sich bei der 0:1-Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern eine Oberschenkel-Prellung zu. «Er wird jetzt zwei Tage intensiv behandelt. Wir hoffen, dass er uns im DFB-Pokal zur Verfügung steht», wird Trainer Florian Kohfeldt in einer Mitteilung zitiert. Kruse zog sich die Blessur in einem Zweikampf mit Münchens Joshua Kimmich nach 37 Minuten zu.

Der 31-Jährige musste einige Minuten auf dem Feld behandelt werden, konnte aber durchspielen. Nun warten die Bremer die weitere Entwicklung der Verletzung ab.