UEFA-Kongress in Montreux : DFB-Vize Koch als Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee bestätigt

DFB-Vizepräsident Rainer Koch bleibt Mitglied im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Montreux | Die Delegierten der 55 Nationalverbände wählten den 62-Jährigen beim UEFA-Kongress in Montreux für vier weitere Jahre in das wichtige Gremium. Koch war einer von neun Kandidaten für acht vakante Plätze, er erhielt 47 von 55 Stimmen. Der Jurist und Vertreter der Amateurfußballer im DFB hatte im März 2020 in der UEFA-Exekutive den Posten von Reinhard...

