Einspruch erfolgreich : DFB verkürzt Sperre gegen Bielefelds de Medina

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat bei seinem Einspruch gegen eine Drei-Spiele-Sperre für seinen Verteidiger Nathan de Medina einen Erfolg errungen.

Bielefeld | Nach Angaben der Arminia wurde die Sperre für den Belgier auf zwei Pflichtspiele reduziert. Nachdem er beim 2:1 in Leverkusen pausierte, muss er nun noch beim Spiel gegen RB Leipzig aussetzen und ist danach beim Kellerduell in Mainz wieder spielberechtigt. De Medina hatte im Nachholspiel am 10. März gegen Werder Bremen (0:2) nach einem Foulspiel un...

