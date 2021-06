Nationalmannschaft : DFB-Trainingslager: Hummels wieder auf dem Platz

Mats Hummels ist im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Seefeld nach einem Tag Pause wieder auf den Platz zurückgekehrt.

Seefeld in Tirol | Der 32 Jahre alte Dortmunder, der Probleme an der Patellasehne hat, trainierte zwei Tage vor dem letzten EM-Test gegen Lettland mit einem Knie-Tape wieder mit dem Team. Auch der Leipziger Lukas Klostermann war nach Beschwerden am Kniegelenk am Vormittag in Tirol wieder mit dabei. Goretzka nicht beim Teamtraining dabei Am vorletzten Trainingstag ...

