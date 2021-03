Nationalmannschaft : DFB-Team: Gespräche über Nominierung von England-Quintett

Bundestrainer Joachim Löw hofft weiter auf eine Einsatzmöglichkeit der in England beschäftigten Nationalspieler in den kommenden WM-Qualifikationsspielen.

Frankfurt am Main | „Der Stand war, dass sie in Deutschland nicht spielen können und es eigentlich sinnlos ist, sie einreisen zu lassen. Aber wir sind in guten Gesprächen mit dem Gesundheitsamt in Düsseldorf und Duisburg als Spielort“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei einem digitalen Medien-Talk des Deutschen Fußball-Bundes. Wegen der gültigen Bestimmungen in de...

