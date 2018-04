E-Sport-Debatte : DFB sieht «E-Soccer» als Ergänzung für die Vereine

Der Deutsche Fußball-Bund hat seine ablehnende Haltung gegenüber E-Sport aufgeweicht. Engagement der Verbände wird sich nach DFB-Angaben aber auf fußballbezogene Spiele und Formate beschränken.

«Um diese klare Abgrenzung und Ausrichtung auf die sportlich relevanten Computerspiele zu unterstreichen und missverständlichen Deutungen des Begriffs E-Sport vorzubeugen, sprechen die Fußballverbände in diesem Kontext von E-Soccer», hieß in einer Pressemitteilung des DFB nach einer Präsidiumssitzung in Frankfurt am Main.

Grindel hatte den E-Sport zuvor als «absolute Verarmung» bezeichnet und als «größte Konkurrenz» im Bemühen, Kinder in Sportvereine zu holen. «Mir war immer wichtig, auf die tatsächlichen Inhalte von E-Sport hinzuweisen und deutlich zu machen, dass wir als Verband die vor allem darunter zusammengefassten Gewaltspiele ablehnen», erklärte Grindel nun. «Wir wollen keine Spiele fördern, in denen Kinderauf andere schießen und das Ganze auch noch als Sport bezeichnet wird.» Wenn dagegen fußballbezogene Spiele als Ergänzung zum Sport im Verein wirkten und über diesen Weg sogar der eine oder andere in den Verein kommen würde, fände dies Unterstützung.

Der größte Sportfachverband der Welt zeigt zudem Kompromissbereitschaft: «Voraussetzung für eine Mitgliedschaft von E-Sport-Vereinen im DFB ist zunächst die notwendige Anerkennung durch die jeweiligen Landessportbünde und den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).» Ob und wie stark sich die Regional-und Landesverbände beim E-Soccer selbst engagieren, sei ihnen selbst überlassen. Das übergeordnete gemeinsame Ziel für die Fußballverbände sei es, E-Soccer als eine Ergänzung des Vereinslebens zu betrachten, Kinder und Jugendliche aber dazu zu bewegen, aktiv Fußball zu spielen.