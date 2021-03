Frauenfußball : DFB-Präsident: Fußballerinnen „strukturell benachteiligt“

DFB-Präsident Fritz Keller hat anerkannt, dass Fußballerinnen in Deutschland „teilweise immer noch massiv strukturell benachteiligt“ werden.

Frankfurt am Main | DFB-Präsident Fritz Keller hat anerkannt, dass Fußballerinnen in Deutschland „teilweise immer noch massiv strukturell benachteiligt“ werden. Entsprechend zitiert wurde Keller in einer Mitteilung des DFB nach einem Gespräch mit den beiden Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Almuth Schult. Beide Fußballerinnen hatten zuletzt wie viele andere Krit...

