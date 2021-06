Nationalmannschaft : DFB-Küken Musiala: 90 Minuten Ronaldo beobachten hilft mir

Der deutsche Jung-Nationalspieler Jamal Musiala hofft nach dem EM-Achtelfinale gegen England auf einen weiteren Trip nach London.

München | „Ein Finale in Wembley zu spielen, wäre eine sehr große Ehre. Ich will nach Dienstag noch einmal auf die Insel zurückkehren“, sagte der 18-Jährige vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München der „Bild“. Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im EM-Achtelfinale gegen England an. Auch beide Halbfinals und da...

