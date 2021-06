EM-Achtelfinale : DFB-Kapitän Neuer will seinen EM-Moment in Wembley

Fünf Gegentore in einer EM-Gruppenphase kassiert zuletzt Oliver Kahn. Manuel Neuer will sich von der Negativmarke nicht beirren lassen. Sein Turnier-Moment soll kommen, möglichst in Wembley.

Herzogenaurach | Manuel Neuer ließ sich die Bälle von Andy Köpke im Abschlusstraining extra scharf um die Ohren schießen. Noch wartet der DFB-Kapitän auf seinen besonderen EM-Moment im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Im Achtelfinal-Kracher am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen England wäre im Wembley-Stadion ein idealer Zeitpunkt für die si...

