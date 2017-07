Nach Urteil zuversichtlich : DFB kann auf zügigen Akademie-Bau hoffen

vergrößern 1 von 1 Foto: Boris Roessler 1 von 1

«Mit dem heutigen Urteil ist etwas mehr Rechtssicherheit geschaffen worden», sagte Präsident Reinhard Grindel. «Es besteht nun die Aussicht, dass die Stadt Frankfurt endlich ihre seit Anfang 2016 bestehende Verpflichtung erfüllen kann, dem DFB den Besitz an den Flächen auf der ehemaligen Rennbahn zu verschaffen.»

Das OLG hatte am Morgen in einem Berufungsverfahren entschieden, dass der Frankfurter Renn-Klub das Areal als bisheriger Betreiber zu räumen hat. Gegner in dieser Auseinandersetzung ist die Stadt Frankfurt, mit der der DFB längst alle maßgeblichen Verträge zur Übertragung des Geländes und zum Bau seines rund 140 Millionen Euro teuren Leistungszentrums unterschrieben hat.

Der Renn-Klub wehrt sich seit 2015 in mehreren Verfahren gegen die Räumung und kann den Rechtsstreit auch nach dem Urteil vom Donnerstag noch weiter in die Länge ziehen. Denn das OLG räumte beiden Parteien die Möglichkeit ein, in Revision zu gehen. «Die Stadt Frankfurt weiß, dass sich die Geduld des DFB langsam dem Ende zuneigt», sagte Grindel. «Insofern erwarten wir, dass die noch bestehenden Hürden, die uns am Baubeginn hindern, jetzt schleunigst beseitigt werden.»

