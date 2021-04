Länderspiel in Wiesbaden : DFB-Frauen wollen gegen Norwegen gute Leistung bestätigen

Obwohl sie erst 16 Länderspiele bestritten hat, ist Marina Hegering im Frauen-DFB-Team eine Führungspersönlichkeit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hält große Stücke von ihr.

Wiesbaden | Verarbeitet, aber nicht vergessen: Der erste Corona-Fall in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft spielt beim Länderspiel am Dienstag (16.00 Uhr) gegen Norwegen in Wiesbaden nur noch eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl beeinflusst die Abreise der unter Quarantäne stehenden Felicitas Rauch, Sara Doorsoun, Svenja Huth und Lena Oberdorf die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.