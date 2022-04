Frauen-Nationalmannschaft : DFB-Frauen mit Maroszan und Popp im Kader gegen Portugal

Zwischen Spielen in der Champions League und der Bundesliga sind Deutschlands Top-Fußballerinnen nun in der WM-Qualifikation gefordert. Zwei prominente Wolfsburgerinnen stehen vor einem Comeback.

Mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp im Kader fordern die deutschen Fußballerinnen in ihrem siebten WM-Qualifikationsspiel Verfolger Portugal heraus. Der 31 Jahre alten Wolfsburgerin winkt nach langer Verletzungspause am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld ein Comeback im Nationalteam. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg steht erstmals in Corona-Zeit...

