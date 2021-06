EM-Vorbereitung : DFB-Coach Löw plant mit Hummels und Müller

Bundestrainer Joachim Löw plant im EM-Test gegen Dänemark das Länderspiel-Comeback von Mats Hummels und Thomas Müller.

Seefeld in Tirol | „Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering“, sagte Löw-Assistent Marcus Sorg einen Tag vor der Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) im Tivoli Stadion von Innsbruck und nannte als ein Ziel für die Partie: „Es ist wichtig, dass man einen gewissen Kern herauskristallisiert.“ Die nach über zwei Jahren in die deutschen Nationalmannschaft zurückgeholte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.