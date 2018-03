WM 2014 : Deutschland gegen Brasilien: Flensburger besitzt Patent auf 7:1

Der Begriff „7:1“ aus dem WM-Spiel gegen Brasilien ist patentiert – von einem Flensburger.

27. März 2018, 16:44 Uhr

Ein Flensburger besitzt das Patent auf „7:1“. Sven Olsen, ein bekannter Investor und Erfinder aus Flensburg, hat sich den Begriff 7:1 unmittelbar nach dem Spiel patentieren lassen. Die Niederlage des Gastgebers Brasilien im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2014 ist eine der größten Wunden, die der brasilianische Fußball je erleiden musste. Inzwischen nehmen die Brasilianer die Niederlage mit Humor.

„Die Idee entstand aus einer Laune heraus“, sagte der Erfinder dem sh:z. „Ich war damals froh, über die Erteilung und die Aushändigung der Patenturkunde. Aber ich habe es nicht vermarktet, weil andere Produkte nicht die Zeit dafür ließen und die Vermarktung nicht im Vordergrund stand.“ Die Urkunde sei eine schöne Erinnerung und das 7:1 ein Beleg dafür, was entstehen könne, wenn man fest an sich glaube, so Olsen.