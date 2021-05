Exklusiv auf shz.de : Dellings Arena: Fachleute auf Abwegen

Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für shz.de das aktuelle Sportgeschehen.

Das Schöne am Fußball ist das Spiel mit dem Fuß. Manchmal begeistert auch das Kopfballspiel. Am besten gefällt aber der Fußball, der Hand und Fuß hat, weil er mit Köpfchen gespielt wird. Wer nicht mehr in der Lage ist, mitzuspielen, aber doch mitmachen will, der setzt allein seinen Kopf ein. Wird dabei allerdings nur der Bereich zwischen Kinn und Nase ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.