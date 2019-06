Top-Talent : De Jong über de Ligt: «Hoffe, dass er zu Barcelona geht»

Beim 3:1-Sieg gegen England und dem Einzug ins Nations-League-Finale war der Niederländer Frenkie de Jong der Spieler des Spiels. Dass es den 22-Jährigen demnächst zum FC Barcelona zieht, ist längst klar. Vor dem Finale gegen Portugal redete er auch über einen Mitspieler.

von dpa

07. Juni 2019, 08:38 Uhr

Es gab ein paar Dinge, die Frenkie de Jong gute Laune bereiteten. Im Anschluss an den 3:1-Sieg nach Verlängerung gegen England durfte sich das niederländische Top-Talent über den Einzug ins Finale der Nations League freuen.

Zudem wurde der künftige Mittelfeldstratege des FC Barcelona wegen einer erneut herausragenden Passquote zum Spieler des Spiels gewählt. Im Finale am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Portugal könnte der 22-Jährige den ersten Titel im Nationaltrikot gewinnen. Für de Jong wäre es die Krönung einer außergewöhnlichen Saison. Einen anderen Wunsch hat er aber noch.

MATTHIJS DE LIGT: Während de Jong sich früh zu einem Wechsel zum FC Barcelona entschieden hat, ist die Zukunft des anderen niederländischen Supertalents noch offen. Seit Wochen buhlen Europas Topclubs um den 19-jährigen de Ligt von Ajax Amsterdam. Wenn es nach de Jong geht, sollte sein Teamkollege ihm in Richtung Katalonien folgen. «Natürlich würde es mir gefallen, wenn er zu Barça geht. Aber es ist seine Entscheidung», sagte er in den Katakomben des Stadions von Guimarães. «Ich hoffe, dass er zu Barcelona geht.»

GESPRÄCHE: De Ligt überlegt schon seit Monaten, was er tun wird. Zuletzt hatte der Abwehrspieler bestätigt, dass es viele Interessenten für ihn gebe. Mit seinem Ajax-Kollegen de Jong hat er sich darüber unterhalten. «Natürlich reden wir darüber», sagte de Jong. «Aber es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, was er tun wird.» Auch de Ligt selbst wird das sicher nicht vor dem Finale am Sonntag tun. Stattdessen kommt auf ihn zunächst eine ganz andere Aufgabe zu.

TOP-DUELL: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo trifft im Endspiel auf die niederländische Weltklasse-Abwehr. Neben de Ligt verteidigt Kapitän Virgil van Dijk, der zuletzt mit dem FC Liverpool die Königsklasse gewonnen und sich damit in Position für die Wahl des Weltfußballers gebracht hatte. «Wir werden alles geben, um am Ende hoffentlich die Trophäe in den Händen zu halten», sagte van Dijk.