Ausblick : Das bringt der Tag bei der Fußball-EM

Die Slowaken wollen sich vor ihrem zweiten EM-Spiel auch von zwei Corona-Fällen nicht aus dem Tritt bringen lassen. Kroatien steht schon unter Druck, in London kommt es zum Duell zweier alter Rivalen.

Berlin | Schweden und die Slowakei eröffnen an diesem Freitag in St. Petersburg den zweiten Spieltag der Vorrundengruppe E. In Glasgow will Vizeweltmeister Kroatien nach der Auftaktniederlage gegen England zurück in die Spur. Das Highlight des achten EM-Tages steigt am Abend im Londoner Wembley-Stadion. SCHWEDEN - SLOWAKEI (15.00 Uhr/MagentaTV) Zieht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.